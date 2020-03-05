Специалисты Управления Роспотребнадзора проанализировали, каким заболеваниям чаще всего подвержены саратовцы.

Исследование было направлено на выявление профессиональных недугов у населения. Всего было проверено 16 человек. Среди женщин был зарегистрирован всего один случай, что составляет 6,3 процента от общего числа пациентов.

В экономической деятельности эти показатели разделились на три части: половина занимается сельским хозяйством, и по 25 процентов заболевших в сфере транспортировки и хранения, и на обрабатывающих производствах.

Первые случаи заболевания зарегистрированы у работников с трудовым стажем от 20 до 40 лет. По статистике, чаще всего саратовца страдают тугоухостью — 38,1 процента, проблемами с легкими (28,6), опорно-двигательного аппарата (14,3), вибрационной болезнью (14,3) и инфекциями, в частности бруцеллезом (4,7).

На предприятиях малого бизнеса за прошедший год было зарегистрировано пять человек с профессиональными недугами, 80 процентов из которых — аграрии.