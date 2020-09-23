В РФ в связи с началом учебного года вырос спрос на репетиторов. К такому выводу пришли аналитики одной из торговых интернет-площадок.

Тенденция есть и в Саратове, в основном требуются учителя математики (34 процента от общего числа запросов), русский язык (19 процентов), английский язык (семь процентов), обществознание (три процента).

В областном центре по росту предложения лидирует последний из этих предметов ( на 42 процента), а по спросу математика (50 процентов).

Доля преподавателей, помогающих в подготовке к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, а также готовых «тренировать» школьников для сдачи самых важных экзаменов, составляет 18 и 22 процента соответственно.