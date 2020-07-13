По итогам второго квартала 2020 года саратовцы стали покупать на одной из электронных торговых площадок на девять процентов больше мобильных телефонов, чем за такой же период прошлого года.

Аналитики подсчитали, что средняя цена гаджета выросла на 12 процентов.

Чаще всего берут iPhone и Xiaomi, на которые пришлось 72 процентов всех продаж.

Конкретно «Айфонами» интересуются на 14 процентов больше граждан, чем раньше, вторая марка показала рост спроса еще больше — на 43 процента.

Телефоны марки Samsung стали покупать реже, на девять процентов.

Статистика составлена в сравнении с прошлым годом.