Аналитики одной из электронных торговых площадок проанализировали ситуацию на авторынке в Саратовской области.

Чаще всего жители региона во втором квартале 2020 года покупали машины марки Lada Priora — 210 тысяч рублей, ВАЗ-2114 Samara — 101 тысяча рублей, Kalina — 176 тысяч рублей. Чуть реже в списке предпочтений встречается Chevrolet и Ford.

Продажи легковых автомобилей с пробегом по сравнению с этим же периодом 2019 года снизились на пять процентов. А цены подержанных авто выросли, стали на девять процентов больше, чем год назад.