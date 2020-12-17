Жители Саратовской области продолжают отправлять свои обращения в ЦУР региона.

С 1 по 17 декабря поступило 1,103 тысячи сообщений, на 70 процентов меньше, чем в ноябре.

В основном граждан волнует тема ЖКХ( 270 сообщений). Это вопросы, связанные с отоплением — некоторые жители региона мерзнут, а другим наоборот, приходится даже открывать форточки.

Например, это жильцы дома №27 на Новокрекингской улице, Вишневой 24. Проблемы в этих домах устранены. А еще родители попросили обратить внимание на температуру в классах школы №77. Выяснилось, что она соответствует нормам — 19-20 градусов.

Поступило 151 обращение по теме дорог. Например, чтобы добраться в школу, детям, живущим на улице Кривохижина, приходилось идти полтора километра в обход. Причина — установленный забор владельцами многоквартирного дома.

Сейчас путь открыт.

Третью строчку по обращениям занимает коронавирус(101 комментарий). Далее идет «Благоустройство» (95), «Медицина» (86), Общественный транспорт (86),«Безопасность» (83), «Образование» (67), «Социальное обслуживание» (49).