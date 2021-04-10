В социальных сетях жители Саратовской области рассказывают о том, почему планируют принять участие в легкоатлетическом забеге «Звездный путь».

— Буду в 15-й раз бежать в Гагаринском пробеге. Самыми памятными для меня остаются первые, в которых принимал участие. Тогда маршрут в 40 километров проходил по Саратову, мосту Саратов-Энгельс, центру Энгельса, по трассе мимо Мясокомбината и Квасниковки, где нас очень активно приветствовали местные жители, а особо смелые даже присоединялись.

Менялись времена, менялись маршруты. Последние пробеги проходили в три этапа — от консерватории до Славянской площади, от Мостотряда до Волжского проспекта по улицы Рыбная. Третий этап — от поворота с трассы, на котором наш клуб традиционно для всех желающих проводил соревнование на три километра, до места приземления.

В этом году пробег будет проходить по новой трассе — велодорожке. Так что бежим, общаемся, делимся последними новостями, беговыми планами на год. И с самыми водостойкими, до встречи на пробеге! — написал со своей странице в социальной сети ВКонтакте заместитель директора клуба ходьбы и бега «Сокол» Алексей Данилов.

Напомним, традиционно в апреле на территории Саратовской области проходит агитационный легкоатлетический забег, посвященный Всемирному Дню космонавтики. 11 апреля любители бега выйдут на старт уже в 43 раз. Они планируют пробежать по новой велодорожке, ведущей в Парк покорителей космоса им. Юрия Гагарина.