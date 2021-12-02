В этом году спрос на праздничные товары на Авито в целом по России увеличился на 70% по сравнению с прошлым. Кроме того, в связи с пандемией саратовцы стали чаще пользоваться Авито-доставкой, сообщает пресс-служба сервиса.

Елки в этом году заказывали в 6,4 раз чаще, а гирлянды – в 2,8 раза активнее. В Саратове товары для праздника в этом году искали на 22% чаще, чем в прошлом. Новогодний декор для дома обойдется горожанам в среднем в 5 700 рублей.

По исследованию аналитиков, самыми популярными товарами у саратовцев являются елки, игрушки и мишура, гирлянды, новогодние венки, снежинки и свечи, а также новогодняя скатерть и посуда.