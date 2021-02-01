Саратовцы рассказали, какой они хотят видеть новую набережную Космонавтов.

С 22 января до 1 февраля в сети проходил опрос, который открыли разработчики.

Граждане рады реконструкции, но хотели бы оставить в прогулочных зонах асфальт, чтобы его не меняли на плитку. Последнюю лучше делать не желтого, а серого цвета, чтобы не портить общую концепцию.

Горожане попросили отделить спортплощадки и велодорожки от остальной площади набережной.

Детские площадки по мнению саратовцев лучше сделать в спокойной цветовой гамме, продумать зоны для выгула собак.

Важно сохранить и озеленение, оставить заросли дикого винограда. Высаживать стоит не молодые саженцы, а крупномеры, по мнению горожан.