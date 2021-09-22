В этом году чтобы изменить имя, фамилию или отчество в органы ЗАГС по Саратовской области обратились 910 человек. Это на 42 процента больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает управление по делам ЗАГС Правительства области.

В ведомстве отмечают, что также увеличилось число людей, которые обращаются для исправления буквы «е» на букву «ё» в документах.

— Это позволяет привести все документы в соответствие и заранее предотвратить ситуацию, где гражданину может потребоваться дополнительное подтверждения личности. Как, например, бывает в случаях, когда в одних документах написано Алена, а в других Алёна, — комментируют в управлении.

Также саратовцы обращаются и за переменой имени целиком. В этом году так в области появились Вагнер, Гётте, Атлас, Кевендишь и Батыр.