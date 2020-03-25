Первой жертвой мошеннической схемы стал доверчивый 35-летний мужчина. Ему позвонила якобы сотрудница банка и заявила, что средства с его карты пытаются списать аферисты. Она убедила саратовца снять деньги и перевести их на резервный счет, на что он согласился. Чтобы окончательно войти в доверие, жертве нужно было сообщить смс-код «роботу».

После такого разговор со счета потерпевшего списали 10,683 тысячи рублей. После этого в банке мужчина снял 80 тысяч и перевел их на счет злоумышленникам.

Второй случай произошел с жительницей Ленинского района. Пенсионерка хотела сберечь свои накопления от мошенников и лишь действовала по инструкциям звонившего лже-банкира. В этом случае тоже был задействован «робот».

Увлеченная разговором старушка в результате четырех переводов лишилась 172 тысяч рублей. Оба заявителя уточнили, что знали о схемах аферистов.