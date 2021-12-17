Домой Рубрики Новости Саратова Саратовцы ломают елки во дворах РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Саратовцы ломают елки во дворах По Новости Саратова - 17.12.2021 60 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня жительница Саратова пожаловалась на сломанную елку во дворе. Женщина написала в соцсетях, что неизвестные разломали новогоднюю красавицу на Огородной улице 157. Такие поступки могут разве что вызывать недоумение. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В Саратове женщина прикидывалась соцработником ради воровства у стариков Еще 10 человек в Саратове покалечились на льду Замглавы Энгельсского района Иван Дзюбан подал в отставку ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Саратове женщина прикидывалась соцработником ради воровства у стариков Новости Саратова - 17.12.2021 0 В Саратове 47-летняя женщина притворялась соцработником и воровала деньги у стариков. Она попадала таким образом в дома жертв, известно о двух пострадавших. Остальных полиция призывает... Еще 10 человек в Саратове покалечились на льду 17.12.2021 Саратовцы ломают елки во дворах 17.12.2021 Замглавы Энгельсского района Иван Дзюбан подал в отставку 17.12.2021 Александр Бондаренко: Законопроект об организации местного самоуправления направлен на повышение эффективности... 17.12.2021