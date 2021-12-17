Сегодня жительница Саратова пожаловалась на сломанную елку во дворе.

Женщина написала в соцсетях, что неизвестные разломали новогоднюю красавицу на Огородной улице 157.

Такие поступки могут разве что вызывать недоумение.

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