Сервис Superjob провел опрос и выяснил, что 54% саратовцев хотели бы работать 4 дня в неделю по 10 часов. Они поделились с «Новостями Саратова» результатами аналитики.

-Это удобно. Можно посвятить свободное время активному отдыху, путешествиям. Можно найти подработку в образовавшийся третий выходной день, — сказал один из опрошенных.

Причем чаще остальных к 4-дневной 40-часовой рабочей неделе готовы респонденты моложе 34 лет и саратовцы с доходом от 80 тысяч рублей в месяц.

Однако каждый четвертый опрошенный подобный график работы не одобрил. 19% затруднились с ответом.