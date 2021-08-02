Для жителей Саратовской области было организовано бесплатное тестирование на ВИЧ в рамках всероссийской акции. Об этом сообщили в минздраве региона.

Узнать свой статус решили около 300 человек. Пройти тест можно было всего за 15 минут, бесплатно и анонимно.

Первый заместитель министра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов поблагодарил организаторов и идейных вдохновителей акции.

— Для Саратовской области акция стала традиционной и вызывает интерес у жителей. В рамках регионального этапа экспресс-тестирование на ВИЧ прошли несколько сотен жителей области. Акция стала дополнением к уже проводимой в регионе работе по профилактике и раннему выявлению ВИЧ/СПИДа. Несмотря на пандемию коронавируса, наша задача – не ослаблять другие направления здравоохранения, в частности диагностику и раннее выявление заболеваний. Одно из них – как можно раньше выявить вирус иммунодефицита человека и своевременно начать лечение, чтобы увеличить продолжительность и качество жизни пациентов, — констатировал первый замминистра.

Напомним, всероссийская акция «Тест на ВИЧ: экспедиция – 2021» началась 1 июня в Санкт-Петербурге и закончится 1 ноября в Хабаровске.