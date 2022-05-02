Саратовцы могут распечатать черно-белые портреты своих родных для «Бессмертного полка» в отделениях Почты России.

Сообщается, что сделать это можно двумя способами.

Во-первых, оставить заявку на сайте pochta.ru, а позже забрать снимок в почтовом отделении.

Для этого необходимо сначала зарегистрироваться на сайте Почты России и прикрепить фото родственника, которое нужно подписать с указанием звания, а также индекса отделения, в котором будет удобно забрать готовый портрет.

Либо просто прийти с фотографией на почту и передать ее сотрудникам для распечатки.

Все фотографии печатаются в черно-белом варианте совершенно бесплатно.

Напомним, что такая же услуга доступна и во всех отделениях МФЦ.