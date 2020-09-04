С сегодняшнего дня, 4 сентября, начинается второй этап профилактической кампании против бешенства, сообщает управление ветеринарии по Саратовской области.

В рамках данной кампании жители Саратова смогут бесплатно привить своих животных от бешенства. Выездные лаборатории с ветеринарными врачами проедут по отдаленным микрорайонам города по графику, размещенному на сайте управления ветеринарии. Также владельцы животных смогут обратиться в участковые ветеринарные лечебницы Саратова с целью сделать прививки от бешенства своим питомцам.

Еще после первого этапа кампании от бешенства ветеринары привили около тысячи животных.

Динамика по заболеваемости бешенством среди животных в регионе в этом году не самая положительная – уровень заболеваемости превосходит в два раза показатели прошлого года. Сейчас в Саратове зарегистрировано четыре очага инфекции около СНТ «Южный-1», СНТ

«Силикатчик», улиц Антонова и Увекской. Именно поэтому всем хозяевам домашних питомцев необходимо помнить об обязательных ежегодных прививках от бешенства.