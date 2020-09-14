В Саратове установилась характерная для осени погода. Об этом сообщила синоптик регионального гидрометцентра Лариса Васильева.

Она отметила, что погода будет неустойчивой. В ближайшие сутки в Саратовской области будет облачно, возможен небольшой дождь. Ветер подует с северо-запада со скоростью 6-11 метров в секунду, днем его порывы достигнут 15 метров в секунду.

Ночью температура опустится до 6-11 градусов тепла, в пониженных местах до плюс 1 градуса, днем до 16-21 тепла.

Всю неделю будет сильно дуть ветер, наиболее ощутимо во вторник, пятницу и субботу.