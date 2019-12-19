В Саратове жители могут отправить поздравления с Новым годом, украсив их специальными праздничными штемпелями.

Погасить почтовые отправления на саратовском главпочтамте можно будет с 20 декабря по 15 января.

На новогодних штемпелях изображены Дед Мороз и украшенная елочка.

— Такой веселый Дед Мороз, изображенный на штемпеле, украсит любое новогоднее поздравление, а также создаст праздничное настроение не только отправителю новогоднего послания, но и, конечно же, получателю, — уверена Наталья Пономаренко, начальник ОПС-Саратов.