Жители Саратовской области получили возможность участвовать в проекте «Другое дело», в рамках которого они смогут получить баллы за выполненное задание и обменять их на призы.

Задания направлены на саморазвитие и помощь другим, за их выполнения начисляются баллы. Чем сложнее задание, тем больше баллов за его выполнение можно получить.

Задания есть самые разные: чтение книг, поход в музей, или посещение выставки, волонтерская деятельность и даже завтраки без пропусков.

Баллы в дальнейшем можно обменять на компьютерные товары, скидки на авиабилеты, а также подписки на видеосервисы и образовательные программы.