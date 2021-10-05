Активисты «Молодой Гвардии» провели благотворительную акцию во Всемирный день защиты животных и установили «полку добра» для собора помощи приюту для животных.

Саратовцы могут оставить корм или лекарства в специально отведённом месте в магазине «ZooTown» на первом этаже ТЦ «Победа Плаза».