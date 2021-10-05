Активисты «Молодой Гвардии» провели благотворительную акцию во Всемирный день защиты животных и установили «полку добра» для собора помощи приюту для животных.
Саратовцы могут оставить корм или лекарства в специально отведённом месте в магазине «ZooTown» на первом этаже ТЦ «Победа Плаза».
Сейчас в новом приюте в Заводском районе проживает более 100 животных. Волонтеры посетили его и помогли сотрудникам учреждения выгулять собак, а также перенесли стройматериалы в другую часть приюта для возведения новых вольеров.
Благодаря «полке добра» помочь животным может каждый желающий.