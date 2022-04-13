Первый канал объявляет кастинг на новое музыкальное шоу «Поём на кухне всей страной». Об этом сообщают организаторы.

Первый канал объявляет всероссийский кастинг на новое музыкальное шоу. Его участниками могут стать непрофессиональные вокальные коллективы (от 3 до 6 человек), которые не представляют свою жизнь без песен и мечтают заявить о себе на всю страну.

Это могут быть семьи/родственники/друзья/соседи, которые любят исполнять застольные/народные песни и являются поклонниками караоке, коллективы различных предприятий, коллективы местных ДК, творческих студий и различных культурных объединений, самодеятельные коллективы, не имеющие крупных музыкальных наград и регалий федерального уровня.

Основное требование, предъявляемое к участникам: вокальные коллективы ранее не должны были принимать участие в музыкальных проектах на федеральных телеканалах.

Чтобы получить приглашение на кастинг, необходимо вместе исполнить на камеру небольшое попурри (несколько фрагментов) из своих самых любимых застольных песен. Общий хронометраж видео – не более 1 минуты. Обязательно нужно заполнить заявку на сайте https://www.1tv.ru/shows/poem-na-kuhne-vsey-stranoy/podat-zayavku или написать на электронную почту редактору проекта sazanovss@gmail.com.