В Саратове открывается конкурс “Космические фантазии”.

В нем могут принять участие все желающие, кто хочет прислать авторскую работу.

Участников делят на три категории — от 7 до 12 лет, от 13 до 17 и от 18 и старше.

Заявлены следующие номинации: «Литературное творчество», «Художественное слово», «Художественное слово» (авторское стихотворение), «Изобразительное творчество» (рисунок), «Декоративно — прикладное творчество» (макет/ поделка).

Заявку можно подать с 15 марта по 4 апреля на электронную почту ГАУК СО «Дворец культуры «Россия»: konkurs.dkrossiya@gmail.com.

Телефон для справок — 8 (8452) 63–15–37.