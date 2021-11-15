В период с 15 по 26 ноября будет работать горячая линия по услугам такси и каршеринга. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Саратовской области.

-Обратиться с вопросами в Управление можно по телефону «горячей линии» 8-800-100-1858 с 10.00 до 17.00 пн., вт., ср., чт., пт., перерыв с 12.00 до 12.45 (звонок бесплатный), по телефону отдела защиты прав потребителей 8-845-22-85-42, 8-845-2-22-87-33, в электронном виде на сайт Управления Роспотребнадзора по Саратовской области http://64.rospotrebnadzor.ruв раздел «Прием обращений граждан», в Консультационный Центр по защите прав потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» по телефону тел. 8 (8452) 39-49-01, адрес электронной почты: zpp@gigiena-saratov.ru, — такая информация появилась на официальном сайте регионального Роспотребнадзора.