Владельцы животных могут привить своих питомцев в мобильных пунктах вакцинации в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба управление ветеринарии Правительства области.

С начала мая на территории Саратова и Энгельса будут организованы передвижные пункты проведения вакцинации собак и кошек против бешенства, согласно утвержденным планам-графикам.

Выездные мероприятия направлены на максимальный охват восприимчивого поголовья профилактической вакцинацией против опасной инфекции. Для всех владельцев животных вакцинация против бешенства проводится бесплатно.

В районах области подобные прививки ветеринарные врачи выполняют в рамках подворных обходов во время плановых противоэпизоотических мероприятий.

Жители области также могут привить своих животных в государственных ветеринарных лечебницах:

— участковая ветеринарная лечебница № 1 ОГУ «Саратовская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных» — г. Саратов, ул. Огородная, д. 31 «Б», телефон 94-52-87;

— участковая ветеринарная лечебница № 2 ОГУ «Саратовская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных» — г. Саратов, ул. Соколовая, д. 314, телефон 29-13-30;

— участковая ветеринарная лечебница № 3 ОГУ «Саратовская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных» — г. Саратов, ул. Шехурдина, д. 1, телефон 38-98-36.