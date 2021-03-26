Кредиты стали постоянными спутниками нашей жизни. Пожалуй, не так много найдется людей, кто хоть раз в жизни не занимал на важную покупку. Но иногда долги перед банками оказываются непосильными.

Рефинансирование поможет удержаться на плаву

В 2020 году, который всем запомнился пандемией коронавируса, жители России брали кредиты чаще обычного. Например, исследования РИА-Новости говорят, что средний уровень закредитованности россиян вырос с 47,1 до 49,1 процента.

Как не пойти на дно в море кредитов? Об этом рассказала заместитель директора Саратовского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Вероника Жукова. Оказывается, есть спасательный круг, который поможет удержаться на плаву, — это рефинансирование.

— Россельхозбанк предлагает переоформить ранее взятые кредиты, чтобы условия выплаты стали выгоднее. Это не только снизит сумму ежемесячного платежа, но и увеличит общий срок кредита. Кроме того, сейчас ситуация постоянно меняется, ставки снижаются, поэтому есть возможность рефинансировать кредит под более низкий процент, — рассказала Вероника Жукова.

Действительно, предложение заманчивое. Но всем ли оно подходит? Вероника Жукова сообщила, что рефинансировать можно потребительские и автокредиты, а также кредитные карты. Причем можно объединить три разных кредита из других банков под более низкий процент, не прибегая к залогу и поручителям.

— Рефинансирование позволит не только погасить имеющиеся долги, но и получить дополнительную сумму под низкий процент. Кстати, сейчас по рефинансированию у нас одни из наиболее конкурентных ставок на рынке — от 6,5 процента годовых. Так что, если вам стало трудно платить, вы можете обратиться напрямую в банк или ознакомиться с условиями и онлайн рассчитать сумму платежа, — предложила Вероника Жукова.

Сделать это можно на официальном сайте банка или в мобильном приложении.

Выгодные предложения к весенним праздникам

К весенним праздникам наверняка многие запланировали крупные покупки или грядут важные события в жизни. Поэтому можно воспользоваться обновленными кредитными программами и взять нужную сумму по ставке 6,9 процента годовых, а в случае рефинансирования — от 6,5 процента годовых.

Есть и особое предложение «Подарите праздник близким», которое позволит получить до пяти миллионов рублей без обеспечения всего за 5,7 процента годовых. Кстати, оно будет действовать только до 1 мая 2021 года, так что имеет смысл поспешить.

— Есть и специальные кредитные программы для пенсионеров. Минимальная ставка по ним составляет 5,9 процента годовых. Наши клиенты элегантного возраста могут взять до 3 млн рублей сроком на семь лет, если на момент окончания выплат им не исполнится 75 лет, — рассказала Вероника Жукова.

Деньги в кольце

Сейчас Россельхозбанк предлагает самые современные технологии для максимального удобства своих клиентов. В обиход входят платежные кольца, которые позволяют совершать покупки легко и просто. Такое кольцо не боится ударов или воды, с ним можно заниматься спортом, купаться, и оно всегда под рукой, точнее, на руке, поэтому владелец может не опасаться кражи.

— Нашим клиентам мы предлагаем на выбор четыре вида колец: глянцевые или матовые, а также с рельефной поверхностью и огранкой по внешним контурам. Кольца выполнены из материалов, широко используемых популярными ювелирными брендами, в классических оттенках — черный и белый, что одинаково удачно сочетается в спортивном или бизнес-стиле. Кстати, им не нужны внешняя подзарядка или батарейки, — отметила Вероника Жукова.

Более 70 процентов носителей колец выбирают черный цвет, при этом женщины все же предпочитают белый.

На правах рекламы. АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочно).