Российское военно-историческое общество совместно с Российским государственным архивом кинофотодокументов (РГАКФД), РОСФОТО, Московским Мультимедиа Арт Музеем, Российским фондом культуры, Российским историческим обществом и Музеем Победы реализуют проект «Образы войны» на основе уникальных фотографий времен Великой Отечественной войны.

На сегодняшний день в электронной базе проекта (Образывойны.рф) размещено более двух тысяч фотографий. На сайте можно отобрать файлы по различным критериям – с учетом времени, лиц, сражений, полководцев.

Для посетителей портала предусмотрена уникальная техническая возможность самостоятельно загружать фотографии героев своей семьи из личных архивов. Саратовцы тоже могут рассказать о своих родственниках, которые участвовали в Великой Отечественной войне. При этом необходимо соблюдать несколько условий: нужно понимать, что изображено, кто снимал и когда. Таким образом, каждый из нас может внести свой вклад в сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны.

Проект приурочен к 75-летию Победы и призван донести до широкой аудитории свидетельства подвига наших солдат, отстоявших свободу и независимость нашей страны.

Это первое в России широкое и структурное собрание работ таких фронтовых фотокорреспондентов как Евгений Халдей, Борис Кудояров, Эммануил Евзерихин, Иван Шагин, Яков Халип и многих других.