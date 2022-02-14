Стартовал прием предложений по выбору общественных территорий для благоустройства в первоочередном порядке в 2023 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Поделиться своим мнением саратовцы могут через платформу обратной связи, нажав на баннер «Мой выбор, Мое будущее» на сайте администрации Саратова, либо через онлайн-форму по адресу : https://docs.google.com/forms/d/16v7FlTfPF4301IPvrtNBFLNizF8WNxoa4pKCxifNyns/viewform?edit_requested=true .

Сбор предложений продлится до 20 февраля текущего года. Все предложенные горожанами общественные зоны будут сформированы в единый список. Из них будут отобраны наиболее востребованные территории, именно они сформируют список для рейтингового голосования.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии Саратова.