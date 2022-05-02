Голосование за территорию для благоустройства продлится до конца мая. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Саратова.

Голосование по благоустройству территорий в 2023 году стартовало 15 апреля.

Известный спортсмен Вячеслав Максюта проголосовал при помощи добровольцев за одну из территорий Заводского района — сквер Дружбы народов. Также он провел там мастер-класс для всех желающих в народном фитнес-парке.

В ведомстве напомнили, что принять участие в голосовании могут саратовцы старше 14 лет.

Ознакомиться с перечнем 40 территорий, предлагаемых для благоустройства, и сделать свой выбор можно на платформе. Голосование завершится 30 мая.