Во время ограничительных мер из-за коронавируса россияне проявили интерес к покупке земли под индивидуальное жилищное строительство. Об этом сообщают аналитики одной из торговых интернет-площадок.

По итогам третьего квартала 2020 годовой рост спроса на землю составил 43 процента, несмотря на незначительное сезонное снижение по сравнению с предыдущим.

Цены остались такими же, даже уступают прошлому году.

В Саратовской области за год спрос вырос на 38 процентов, а стоимость земли снизилась на шесть процентов — 47 тысяч рублей за сотку.

Поскольку цены на квартиры растут, многие решают купить не их, а именно участок.