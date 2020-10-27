На сегодняшнем заседании кордсовета обсудили проблемы “скорой помощи”.

И.о.министра здравоохранения Саратовской области Асят Выкова рассказала, что обычно поступает 700-750 вызовов, а сейчас более тысячи, из них 800 экстренные.

В сентябре врачи стали на 38,8 процента чаще ездить к людям, чем в 2019 году, а на прошлой неделе зафиксирован рост числа вызовов на 46%. Помощь врачей из поликлиников требуется на 13 процентов чаще.

Сейчас трудятся 2,46 тысячи медработников, в 18 ковидных госпиталях заняты 3,098 тысячи человек.

На аптечном складе есть достаточное число защитных костюмов, дезинфицирующих средств, противовирусных препаратов. Стационары обеспечены всем необходимым.