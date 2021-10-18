С начала отопительного сезона пользователи Авито стали на 27% активнее интересоваться увлажнителями воздуха. Об этом сообщает пресс-служба ресурса.

Такой интерес горожан связан с тем, что батареи и радиаторы сильно сушат воздух в квартирах и домах. Это может привести к плохому самочувствию жильцов и ухудшению состояния кожи, а также повышает риск подхватить болезнь.

Для того, чтобы минимизировать последствия повышенной сухости, ли по всей России стали активно покупать увлажнители воздуха. Спрос на устройства вырос на 27% после начала отопительного сезона и на 25% по сравнению с прошлым годом. В Саратове он увеличился в два раза.

На Авито пользуются спросом три основных типа увлажнителей воздуха: паровые, ультразвуковые и испарительные.