Сегодня, 29 июня, пользовательница соцсети «ВКонтакте» под ником «Леночка Ситэр» рассказала о необычной находке.

Она обнаружила у третьего подъезда на 3-м Крекингском проезде, 19 птенцов дикий птицы.

Гражданка написала, что не знает куда обратиться и поинтересовалась у горожан контактами птицеводов.

В доказательство своих слов она опубликовала фото с места событий.

Напомним, вчера, 28 июня, саратовец сообщал о том, что нашел у себя на даче двух сов-подростков. Он тоже не имел знаний в орнитологии и поинтересовался у граждан, как ухаживать за птицами.