Недавно в заводском трамвайном депо саратовцы нашли сокола. Об этом местные жители сообщили в социальных сетях.

—Вот такая птичка была недавно спасена в Заводском трамвайном депо. Соколик просто сидел на земле без движения, откуда он взялся в депо — неизвестно, — написал саратовец в своем Instagram.

Он решил отвезти птицу родителям. Они, в свою очередь, передали сокола специалистам. Спаситель отмечает, что оставить дикую птицу в депо он не мог, там много собак.

Сейчас сокол находится на обследовании, его жизни ничего не угрожает.