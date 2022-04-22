В Ленинском районе Саратова в магазине «Гроздь» очевидцы обнаружили просроченные конфеты. С информацией об этом одна из местных жительниц обратилась в редакцию интернет-издания «Новости Саратова».

Горожанка уточнила, что магазин находится на Буровой. На присланных фотографиях видно, что срок годности у четырех пачек разных конфет истек еще в феврале.

В просроченных товарах оказались конфеты от производителя «Фабрика имени Крупской»: «Мишка на севере», две пачки «Караван пустыни» и «Ласточкина почта».