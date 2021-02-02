Жители Саратовской области рассказали, какие факторы помимо зарплаты являются важными при выборе места работы. Об этом сообщили в службе исследований одного из сайтов по поиску места для труда.

Это оплата сверхурочных, возможности для карьерного роста, удобное рабочее место, оплата обучения, гибкий график работы, возможность выхода на удаленку при плохом самочувствии.

Карьерный рост важен для топ-менеджеров, госсектора и специалистов добывающей сферы, важна оплата обучения для тех, кто занимается управлению персоналом.

Меньше всего важно наличие в компании штатного психолога, с которым можно обсудить проблемы. Об этом сообщили только пять процентов соискателей, в основном медработники.