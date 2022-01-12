ФГБУ «ЦЭККМП» Минздрава России разработало систему мониторинга и анализа показателя «потерянные годы жизни». Это используется во многих странах — чтобы оценить социальные и демографические потери от преждевременной смертности.

В расчете для каждого региона приняты прогнозные значения Росстата по продолжительности жизни в данном регионе, учитывающие региональные особенности динамики смертности.

Саратовская область не дотягивает до указанного целевого показателя 6,54 года (по России — 6,05), в антирейтинге регионов стоит на 22-м месте (первое место — у Чукотского АО; лучше всего показатель в Ингушетии — 3,59 года).