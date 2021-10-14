Жители Саратова не довольны организацией бесплатной парковки вдоль новой Набережной и Вольской. По словам местных жителей, из-за отсутствия разметок люди не правильно пользуются ее условиями.

—Ни разметки, ни ограждения, в связи с чем наш ленивый люд, при заполненности парковки на 50%, не утруждает себя пройтись лишние 20-30 метров, а паркуется как можно ближе к дороге, — пишет в социальных сетях горожанин.

В итоге такого способа парковки вместо просторного разъезда для двух автомобилей получается место, которого хватает едва для одного.

—Добавим к этому неприспособленность правой части пешеходной зоны для маломобильных слоев населения и получаем аварийноопасную ситуацию, — добавляют люди.