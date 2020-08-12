Вчера, 11 августа, в Саратове на Огородной улице прохожей стало плохо, она потеряла сознание. Об этом сообщил анонимный горожанин в паблике «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте».

Гражданка упала и при этом разбила голову об асфальт.

— Спасибо неравнодушным людям, которые помогли бинтом водой и перекисью. Мы попытались дозвониться в экстренную службу и вызвать «скорую помощь», но трубку никто не брал, — написал анонимный автор публикации.

В доказательство своих слов он опубликовал видео, на котором видно — при наборе 112 ответа нет.

— «Скорая» в Саратове 103, а 112 это для продвинутых городов, — указал в комментариях Артем Ушаков.

— Разницы никакой, в 103 тоже не дозвонишься, — объяснил ему Кирилл Мякотин.