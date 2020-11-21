Норма потребления овощей и фруктов для человека составляет от десяти до 11,7 килограмма в месяц, а ягод 7,5-8,3 килограмма.

Управление Роспотребнадзора по Саратовской области выяснило, что жители региона в среднем за последние три года за это время съедают чуть более десятка килограммов овощей и 5,4-4,9 килограмма фруктов.

Кроме того, за девять месяцев 2020 года исследовано 268 проб плодовоовощной продукции по санитарно-химическим показателям, из них две не соответствовали требованиям по содержанию нитратов. Речь идет о дынях.

Из оборота изъято восемь партий такой продукции весом 77 килограмм по причине отсутствия маркировки, документов и неудовлетворительных результатов лабораторных исследований.