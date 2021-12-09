В Саратовской области полицейские задержали граждан, незаконно выловивших около 4500 раков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Двое жителей Воскресенского района, используя запрещенные раколовки, незаконно добыли раков в акватории реки Терешка. Позже 29-летний подозреваемый и его 28-летний приятель продали улов жителю Татищевского района.

На автодороге «Сызрань-Саратов-Волгоград» инспекторы ГИБДД остановили газель, под управлением 56-летнего покупателя раков. Мужчина пояснил, что вез 150 килограммов раков в Саратов для продажи. При этом в машине фигуранта были обнаружены фиктивные ветеринарные сопроводительные документы.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Всего из незаконного оборота изъято и выпущено в естественную среду обитания около 4500 раков. Ущерб, причинённый государству, составил более одного миллиона рублей.

Также полицейские обнаружили и изъяли около 70 раколовок, в которых находились раки и речная рыба, а также лодку с мотором.

Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Водитель, купивший раков у подозреваемых, проходит по делу в качестве свидетеля. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.