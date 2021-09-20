Жители Саратова раскритиковали реконструкцию набережной.

В социальных сетях началось обсуждение первых результатов ремонта визитной карточки города. И они очень критичны.

Так, например, на Facebook жительница областного центра Анна Мушта опубликовала большой пост, как она прошлась на днях из одного конца набережной в другой и испытала чувство стыдно. Женщина поясняет, что ей было стыдно за льющуюся из ливневой канализации в 200 метрах от пляжа грязную воду, за отсутствие кафе с видом на Волгу для заезжих и туристов, за то, что «нет больше лужаеек, а есть только склоны, политые чем-то зелёным, стыдно за тех, кто доверил проходимцам испоганить набережную«.

Назвать это ремонтом саратовчанка не решилась. По её мнению, работы по благоустройству выполнены тяп-ляп, «на отвяжись».

В комментариях к посту пользователи согласились с мнением горожанки.