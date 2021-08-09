Жительница Саратова переживает за соседского ребенка, который «одет как дитя из подземелья». Об этом сообщается в обращении к уполномоченному по правам ребенка по Саратовской области.

Горожане обратились к Татьяне Загородней на сайте «Лица» для прояснения ситуации с ребенком, который, по словам соседей, живет в заперти дома вместе с восьмью бойцовскими собаками.

— Приемная семья, прибывшая из Челябинска, в настоящее время проживает в Заводском районе. По информации администрации, они проживали в благоустроенной квартире, где созданы все условия для малолетнего ребенка. Приемная мать на лето решила жить у сестры, которая помогает ей в воспитании подопечного, но не уведомила об этом орган опеки и попечительства района и социальные службы. С 27 июля ребенок находится на реабилитации в ГБУ СО СРЦ «Возвращение» в связи с нарастанием девиантных черт в поведении. Информация о ненадлежащем исполнении обязанностей опекуна в отношении мальчика в адрес органа опеки с момента постановки на учет не поступала,-прокомментировали ситуацию в региональном министерстве образования.