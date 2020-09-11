Жители регионального центра обратили внимание на автохамов, проезжающих прямо по обочинам в Саратове.

На пересечении улиц Московская и Рахова, возле рынка «Универсальный», перекрыт участок дороги в связи с ремонтными работами. На перекрестке ограждено рабочее пространство и висят соответствующие знаки, запрещающие движение.

Однако, для саратовских автомобилистов это не помеха. Не желая менять маршрута, водители заезжают на запрещенный участок дороги прямо по пешеходным зонам. Причем остальные массово повторяют за «первопроходцем», не обращая внимания на то, что сами становятся нарушителями.