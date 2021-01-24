Сегодня, 24 января, саратовец Вадим Чичеров пожаловался в соцсетях на СГЭТ.

Мужчина написал, что в приложении “Мой транспорт” ясно показывалось, что трамвай №3 едет рядом с ним, на пересечении улиц Астраханской и Университетской.

На самом деле никакого транспорта он не видел.

В доказательство своих слов гражданин опубликовал снимок с места событий.

Комментаторы сыронизировали, что это трамвай-невидимка.

Алла Миронова рассказала, как уехала в вагоне одиннадцатого маршрута, который наоборот, не показывался в приложении.

