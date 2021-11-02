На прошлой неделе глава города Михаил Исаев в своем аккаунте в Инстаграм выложил пост о рекламных конструкциях в центре города.
 

Он поднял вопрос о допустимости их возникновения, так как они загораживают  исторические здания и красивые виды Саратова.

Высказав свое мнение о «визуальном мусоре», мэр спросил горожан, что они думают об этом вопросе. Саратовцы поддержали мнение градоначальника о том, что реклама замусоривает город и от нее необходимо избавляться.

Горожане оставили более 140 комментариев под данным постом.
 

 —Поддерживаю, хорошая идея! Рекламные конструкции — визуальный мусор. Да и к тому же, всегда страшно, что упадёт на голову от сильного ветра. Однажды насчитала 12 рекламных щитов в зоне видимости, а зрение у меня плохое! — написала пользователь с ником «katarsis_20».

Минимизировать количество рекламных щитов — самое верное решение и шаг в сторону жителей города, — считает «8__elena__7».
 

В том числе в комментариях поднялись и обсуждения конкретных мест в городе, которые нуждаются в очищении от рекламного мусора. Например, речь шла про движение по Большой Горной на пересечении с улицей Вознесенской, где рекламный щит загораживает вид на Духосошественский собор.

Также жители попросили обратить внимание на щиты на въезде на мост в Энгельс. По словам местных, когда спускаешься по Большой Горной, Славянской площади, вместо вида на мост и Волгу, приходится смотреть на нагромождение рекламных щитов.

Напомним, этот вопрос поднимался и в прошлом году. Сейчас горожане снова полностью поддержали инициативу мэра, некоторые даже отметили, что рекламные щиты нарушают права и свободы граждан, так как многие предпочтут смотреть на город, а не на пестрые акции магазинов.

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