Он поднял вопрос о допустимости их возникновения, так как они загораживают исторические здания и красивые виды Саратова.
Высказав свое мнение о «визуальном мусоре», мэр спросил горожан, что они думают об этом вопросе. Саратовцы поддержали мнение градоначальника о том, что реклама замусоривает город и от нее необходимо избавляться.
—Поддерживаю, хорошая идея! Рекламные конструкции — визуальный мусор. Да и к тому же, всегда страшно, что упадёт на голову от сильного ветра. Однажды насчитала 12 рекламных щитов в зоне видимости, а зрение у меня плохое! — написала пользователь с ником «katarsis_20».
В том числе в комментариях поднялись и обсуждения конкретных мест в городе, которые нуждаются в очищении от рекламного мусора. Например, речь шла про движение по Большой Горной на пересечении с улицей Вознесенской, где рекламный щит загораживает вид на Духосошественский собор.
Также жители попросили обратить внимание на щиты на въезде на мост в Энгельс. По словам местных, когда спускаешься по Большой Горной, Славянской площади, вместо вида на мост и Волгу, приходится смотреть на нагромождение рекламных щитов.