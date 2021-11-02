Он поднял вопрос о допустимости их возникновения, так как они загораживают исторические здания и красивые виды Саратова.

Высказав свое мнение о «визуальном мусоре», мэр спросил горожан, что они думают об этом вопросе. Саратовцы поддержали мнение градоначальника о том, что реклама замусоривает город и от нее необходимо избавляться.