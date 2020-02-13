На кануне Дня Святого Валентина сервис MyBook измерил интерес читателей к книгам о любви.

На карте показано, в каких регионах России жители чаще читают литературу о любви, отношениях и сексе.

Лидером по количеству скачиваний любовных книг стала Самарская область, чьи границы образуют форму сердца (10,2 процента со всей страны). Вторую строчку рейтинга занимают Республика Татарстан (9,4 процента) и Санкт-Петербург (9,4 процента), а на третьем месте расположилась романтичная Тюменская область (9,3 процента).

В Саратовской области оказались не самые любвеобильные жители. Из общего количества скачиваний амурных книг лишь 8,1 процента наших земляков ценят такую литературу.

Однако самыми «черствыми» регионами оказались Чукотский АО (4,1 процента) и Республика Бурятия (0,1 процента).