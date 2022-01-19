В ночь на 19 января в Саратове состоялись традиционные крещенские купания.

Напомним, ранее Роспотребнадзор и Русская православная церковь в условиях пандемии коронавируса рекомендовали воздержаться от ныряний в ледяной проруби.

Однако, учитывая вековые традиции, которые оказались сильнее страха перед ковидом, власти областного центра подготовили места для крещенских купаний.

К иорданям в Затоне и у Ротонды добавилась прорубь в районе нового пляжа.

По наблюдениям очевидцев, желающих полностью погрузиться в Волгу было немного. Многие верующие просто омывали в воде свои лицо и руки.