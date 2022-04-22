По итогам опроса большинство жителей выбрали название «Аэропорт» для будущего микрорайона на месте старого аэропорта. Этот вариант набрал 46% голосов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Роман Бусаргин.

В сентябре этого года в Саратове приступят к строительству инженерных коммуникаций. Там будут созданы сети водоснабжения, канализации, электроснабжения, газоснабжения и ливневой канализации.

Проект планировки и застройки территории старого аэропорта будет утвержден до конца апреля. На этом участке появится новый современный микрорайон. При застройке будет использоваться комплексный подход. Это значит, что вместе с жилыми домами будет возводиться вся необходимая дорожная и социальная инфраструктура: школы, детские сады, поликлиники, суды, парковки, парки, скверы и зеленые зоны, библиотеки, офисы, станция скорой помощи, пожарная часть, школа искусств и другие объекты.