Жертвами мошенничества стали двое жителей Саратова. Об этом сообщили в городском УМВД.

61-летней женщине позвонил неизвестный и сообщил о подозрительных операциях на счете. Пытаясь спасти средства, она сообщила ему реквизиты банковского счета и у нее списали свыше 108 тысяч рублей.

26-летней горожанке позвонила неизвестная и рассказала о том, что на нее взяли кредит. Отменить операцию было невозможно, а если скачать специальное приложение на ее счет поступят виртуальные деньги, в смс придет код отмены кредита. В итоге у нее пропало 159 тысяч рублей.

В обоих случаях возбуждены уголовные дела.