Еще трое саратовцев стали жертвами мошенников. Об этом сообщили в городском УМВД.

58-летнему жителю Волжского района города позвонили якобы сотрудники банка и рассказали, что его счет пытаются взломать злоумышленники. Для спасения денег нужно сообщить банковские реквизиты. Однако после выполнения этих условий мужчина лишился 15 тысяч рублей уже по настоящему.

Незнакомец напугал 26-летнюю жительницу Кировского района Саратова кредитом в 250 тысяч рублей, который якобы кто-то на нее оформляет. Ей предложили отправить такую же заявку через мобильное приложение, а после отказа звонивший предложил спасти имеющиеся средства. Нужно было отправить все на страховую ячейку. Гражданка зачем-то отправила в неизвестность 41 тысячу рублей, а потом поняла, что ее обманули.

На аферу с якобы снятием денег попался и 57-летний житель Фрунзенского района города. Он тут же сообщил СVV-код от карты и пароль из смс, после чего у него со счета пропало 5,5 тысячи рублей.

Возбуждены уголовные дела.