Жертвами мошенников стали двое жителей Саратова. Об этом сообщили в городском УМВД.

50-летний мужчина из Фрунзенского района города увидел в интернете рекламу от банка, где он обслуживается. В предложении было указано, что клиенты могут получить 2,02 тысячи рублей в честь уходящего года.

Гражданин перешел по ссылке на неизвестный сайт, где ввел данные банковской карты и пароль из смс-сообщения. С двух его карт списали 56 тысяч рублей.

66-летний житель Волжского района захотел купить в интернете радиопередатчик. Он оформил заказ и перевел на счет магазина в ближайшем банкомате 12,79 тысячи рублей.

Товар ему так и не пришел, а на звонки в торговую точку ему отвечал робот.

Возбуждены уголовные дела.